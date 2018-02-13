Kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 1. 10 baş tosun, 10 baş inek, 100 baş erkek kuzu ve 10 baş koyun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Daire açıklamasında; tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ve ihaleyi kazananların en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.hale kararının iptal edileceği de belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan ineklerin Çömlekçi diğer hayvanların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) ve Ercan Çiftliği Keçicilik ünitesinde görülebileceği kaydedildi.