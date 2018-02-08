Kartal, Doğan’ı penaltılarla avladı: 9-8

Kupada 2. Turu’nun en çetin eşleşmelerinden biri olan ve sonucu merakla beklenen Yenicami-Doğan Türk Birliği kapışmasında turu geçen penaltılarla Yenicami oldu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Gök

Yenicami: Ozan Moroğlu, Eray, Emin, Oladele, Salih, Mehmet Altın, Ünal, Tansel, John Ebuka, John Okoli, Farouk

Doğan Türk Birliği: Ozan Mercan, Ahmet Sönmez, Hasan Kanlı, Koral, Raheem, Emek, Aydın, Akafor, Pamboe, Ahmet Coşkun, Selim

Goller: Dk.71 Ünal, Dk.78 Emin, Dk.118 John Okoli (Yenicami) – Dk.54, Dk.115 Akafor, Dk. 73 Pamboe, (DTB)

Seri Penaltı Golleri: Mehmet Altın, John Ebuka, Mehmet Göktaş, Behiç, John Okoli, Ünal (Yenicami) – Kenan, Selim, Emek, Ahmet, Okan (DTB)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Turu’nun en çetin eşleşmelerinden biri olan ve sonucu merakla beklenen Yenicami-Doğan Türk Birliği kapışmasında turu geçen penaltılarla Yenicami oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta normal süre 2-2, uzatma bölümleri ise 3-3 eşitlikle son buldu.

çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirlerken Yenicami Doan Türk Birliği’ne penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak ve maçtan 9-8 galip yarıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.