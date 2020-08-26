Karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 10.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Turgay Çetinkaya (E-53), yönetimindeki MA 184 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hidden Garden düğün salonu önlerine geldiği zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçemeye çalışan Emrullah AKIN (E-17)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Emrullah AKIN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Trafik Tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Soruşturma devam etmektedir.