KıbrısManşet

Karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

26 Ağustos 2020

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 10.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Turgay Çetinkaya (E-53), yönetimindeki MA 184 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hidden Garden düğün salonu önlerine geldiği zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçemeye çalışan Emrullah AKIN (E-17)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Emrullah AKIN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Trafik Tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Soruşturma devam etmektedir.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Lefkara’da 25 yaşındaki genç babasını öldürdü

Lefkara’da 25 yaşındaki genç babasını öldürdü

25 Ağustos 2020
Photo of Dursun Oğuz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Dursun Oğuz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

25 Ağustos 2020
Photo of Güney’de 5 ülke A kategorisinden B kategorisine düşürüldü

Güney’de 5 ülke A kategorisinden B kategorisine düşürüldü

25 Ağustos 2020
Photo of Dönmez: Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz

Dönmez: Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz

25 Ağustos 2020
Photo of Bengihan: Halkını görmezden gelenlerin oy isteme hakkı yoktur

Bengihan: Halkını görmezden gelenlerin oy isteme hakkı yoktur

25 Ağustos 2020
Photo of Denktaş: Mutabakat sağlayıp Türkiye’nin yanına gitmeliyiz

Denktaş: Mutabakat sağlayıp Türkiye’nin yanına gitmeliyiz

25 Ağustos 2020
Photo of Rıfat Günay: Krizler artarak sürüyor, ülkede yeniden yapılanma gerekiyor

Rıfat Günay: Krizler artarak sürüyor, ülkede yeniden yapılanma gerekiyor

25 Ağustos 2020
Photo of Necipoğlu: Herhangi bir aksi durum yok

Necipoğlu: Herhangi bir aksi durum yok

25 Ağustos 2020
Photo of Lefkoşa’da trafik denetimleri artırıldı

Lefkoşa’da trafik denetimleri artırıldı

25 Ağustos 2020
Photo of Sanal pos ile dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Sanal pos ile dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

25 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı