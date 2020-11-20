Karpaz’da bazı yollar yağış nedeniyle kapandı!

Bazı yollar yağış nedeniyle kapandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Karpaz’da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle bir iki köy yolu kapandı. Aşırı Yağış nedeniyle Derince – Adaçay köy yolunda meydana gelen çökme nedeniyle yol trafik akışına kapatılmıştır. Ziyamet birinci yol kavşağı taş düşmesi nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Ziyamet ikinci kavşak üzerinden sağlanmaktadır. Aksaklıkların giderilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor…