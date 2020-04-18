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Karpaz Koordinasyon Komitesi görevini tamamladı

18 Nisan 2020

Bakanlar Kurulu’nun, Karpaz bölgesinde koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 27 Mart tarihi itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesi üzerine, süreci yürütmek üzere Kemal Deniz  Dana başkanlığında oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi dün itibariyle görevini tamamladı.

Görevini tamamlayan Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz  Dana, komitenin görevde olduğu sürece birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Dana, bu süreçte görevi süresince “gece gündüz demeden birlikte çalıştığı, komitede görev alan arkadaşları, bölge polis müdürü ve personeline, bölge belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile  belediye çalışanlarına, tüm sağlık çalışanlarına ve görevlerini en iyi şekilde yapmaları için kendilerine yardımcı olan halka” teşekkür etti.



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