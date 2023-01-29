Karpaz anayolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Gazimağusa – Karpaz anayolunda meydana gelen kazada 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca hayatını kaybederken araç sürücüsü Nazmi Ağcakoca yaralandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa – Karpaz anayolunun 45.-46. km’leri arasında, Kumyalı köyü 1. Yol kavşağı yakınlarında, Nazmi AĞCAKOCA (E-62), yönetimindeki ZRC 801 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak, 5 metre yükseklikten köprü çukuruna düşerek takla atmıştır. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Gelincik’de sakin Fadime AĞCAKOCA (K-84) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Nazmi AĞCAKOCA ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.