Karbon salımını sıfırlamak için tavsiye edilenler: Az seyahat, az giyim eşyası, az kırmızı et

İngiltere’de hükümetin çevre baş danışmanı, ülkede iklim değişikliğini etkileyen karbon salımının planlandığı gibi 2050 yılında sıfırlanabilmesi için insanların yaşam tarzlarında çok büyük değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

Kamuoyunun gereken değişimin boyutları hakkında pek fikri olmadığını söyleyen Profesör Ian Boyd’a göre “Sıfır Salım” hedefine zamanında ulaşabilmek için halkın daha az seyahat etmesi, daha az giyim eşyası alması ve daha az kırmızı et yemesi gerekiyor.

Fakat Profesör Boyd teknolojinin bu konuda işe yarayabileceğine de dikkat çekti.

Boyd İngiltere ve dünyanın bir çok ülkesinin şu anda tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştireceğini düşünmesi gerektiğini, bunu yapabilmek için siyasi liderliklerin halkı bu değişime ikna etmesi gerekeceğini kaydetti.

Buna karşılık Profesör Boyd, İngiltere’nin Boris Johnson liderliğindeki hükümetinin bu liderliği yapabileceğine inanıp inanmadığı sorusunu yanıtlamadı.