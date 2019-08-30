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ABD’de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkûm dava açtı

30 Ağustos 2019

ABD’nin Denver kentinde, hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan bir mahkûm, Denver polisi ve belediyesine dava açtı.

Diana Sanchez adlı mahkum, dava dilekçesinde hapishane personelinin doğum yapmakta olduğunu bilmesine karşın yardım çağrılarına saatlerce cevap alamadığını, ‘bebeğini soğuk yatağında ve tuvaletin dibinde dünyaya getirdiğini’ söyledi.

Odadaki güvenlik kamerasının kayıtlarında Sanchez’in tek başına çığlıklar içinde doğum yaptığı görülüyor.

Denver Polis Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili inceleme yapıldığını ve personelin kurallara uygun davrandığını öne sürdü.

Çarşamba günü açılan davada görevlilerin “yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmediği” savunuluyor.

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