Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Karayolları Dairesi’ne sabotaj düzenlendi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Karayolları Daiesi sabotaj

 Karayolları Dairesi’ne girilerek kamera sistemine zarar verildi, elektrik kabloları kesildi, ağaç dalları koparıldı ve araç anahtarları çalındı.

Polis, dün akşam üstü saat 18:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı, kamera kayıtları inceleniyor.


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Daire’ye giderek Daire Müdürü Dürdane Abi Acı ile daire personelinden yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

Basına kısa bir açıklama yapan Bakan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin yıllardır yapılamayan ve başkalarına devredilen işleri bir süredir kendi imkanlarıyla yapmaya başladığını ve böyle bir sabotajla karşılaşmanın kendilerini üzdüğünü  ve endişelendirdiğini söyledi.

Kamera sisteminden sabotajı düzenleyen kişinin ve arkasında birinin olup olmadığının tespit edileceğini ifade eden Arıklı, şu anda bekçisi olmayan daireye başka bir daireden bekçi çağrılacağını da kaydetti.

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Tags:Karayolları Dairesisabotaj
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