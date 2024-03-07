Karayolları Dairesinden Güvercinlik yolunu kullanacaklara uyarı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Karayolları Dairesinden Güvercinlik yolunu kullanacaklara uyarı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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yol bakım çalışması

Karayolları Dairesi, Güvercinlik kavşağı – Güvercinlik köyü arasındaki yolda yapılacak çalışmalar nedeniyle bu yolu kullanacaklara uyarılarda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahta bugün başlanan yol bakım, onarım ve yama faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği duyuruldu.


Açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

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Tags:güvercinlikyol bakım
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