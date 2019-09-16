Karavezirler’den vidanjör olayı ile ilgili açıklama

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, vidanjörle kuyu çekimi yapıldığı sırada meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı.

Karavezirler’in açıklaması şöyle:

Bu sabah 08:30 sularında Meriç’te ikamet eden Rahme Beyoğlu’nun evinden vidanjörle kuyu çekimi yapıldığı sırada meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür.

Emiş sırasında yaşanan bu olayda, sosyal medyada bahsedildiği gibi herhangi bir yaralanma olmamıştır.

Olay; vakum yapılırken yumulma meydana gelmesi sonucu yaşanmış ve çalışanlar hemen aracın motorunu durdurarak, gerekli emniyet önlemlerini almıştır.

Temizlik işleminin yapılmasının ardından da Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nce gerekli dezenfektasyon yapılmıştır.

Bugün yaşanan üzücü olayda herhangi bir yaralanma olmaması bizleri sevindirmiştir.

Değirmenlik Belediye Başkanı

Ali KARAVEZİRLER