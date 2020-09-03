KıbrısManşet

Karaoğlanoğlu’nda çarpışma: 1 ağır yaralı

3 Eylül 2020
Yusuf Ergören

Karaoğlanoğlu’nda NU 586 plakalı motosiklet ile GS 940 plakalı araba çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Yusuf Ergören (E-29), yönetimindeki NU 586 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Abdullah Semih Önen (E-60) yönetimindeki GS 940 plakalı aracı dikkatsizce soldan geçemeye çalıştığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip söz konusu aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Olayda ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü Ergören kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin soruşturması devam etmektedir.

Kaynak: BRT


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’de polisin poşetle boğduğu siyahi adamın görüntüleri ortaya çıktı

ABD’de polisin poşetle boğduğu siyahi adamın görüntüleri ortaya çıktı

3 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

2 Eylül 2020
Photo of Güney’de vaka sayısı 1495’e yükseldi

Güney’de vaka sayısı 1495’e yükseldi

2 Eylül 2020
Photo of Taçoy’dan muhalefet ve Akıncı’ya eleştiri

Taçoy’dan muhalefet ve Akıncı’ya eleştiri

2 Eylül 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı için 9 aday

Cumhurbaşkanlığı için 9 aday

2 Eylül 2020
Photo of Şimşek: Kızım Covid-19 pozitif

Şimşek: Kızım Covid-19 pozitif

2 Eylül 2020
Photo of Dafne Güzellik Merkezi personeli karantinaya alındı

Dafne Güzellik Merkezi personeli karantinaya alındı

2 Eylül 2020
Photo of Tatar: Güney Kıbrıs acayip bir silahlanma içerisinde

Tatar: Güney Kıbrıs acayip bir silahlanma içerisinde

2 Eylül 2020
Photo of KTOEÖS 2 bin 453 veliye anket yaptı

KTOEÖS 2 bin 453 veliye anket yaptı

2 Eylül 2020
Photo of Lefkoşa’daki devlet okullarının dezenfekte işlemi LTB tarafından yapılıyor

Lefkoşa’daki devlet okullarının dezenfekte işlemi LTB tarafından yapılıyor

2 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı