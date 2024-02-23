Karaoğlanoğlu’nda bir araçta tabanca, şarjör ve mermi bulundu, 2 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Karaoğlanoğlu’nda bir araçta tabanca, şarjör ve mermi bulundu, 2 kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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araba tabanca mermi

Karaoğlanoğlu’nda dün gece polisin bir araçta yaptığı aramada bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 canlı mermi bulundu, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 21.15’te Karaoğlanoğlu’nda A.K.’nin (E-39) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 25 canlı mermi bulunarak emare alındı.


A.K. ile birlikte, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö. (E-44) tutuklanırken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Tags:ArabaGirneKKTCmermiPolistabanca
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