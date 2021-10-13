Karakahraman’ın 5 yıllık planı hazır

KTHEB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Reşat Karakahraman, gerçekleştirilecek olan KTHEB seçimleri sonrası yeni ve güzel bir dönemin üyeleri beklediğini belirterek öncelikli hedeflerini sıraladı:

KTHEB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Reşat Karakahraman, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin 15 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurulunda adaylığını ve seçilmesi halindeki hedeflerini açıkladı. Meslektaşları için güzel bir mesleki oluşturmak isteyen Karakahraman, üyelerden tam destek beklediğini de sözlerine ekledi.

Karakahraman, seçim sonrası oluşturacağı yönetim kuruluyla üyeler arasında proaktif bir çalışma başlatılacağını, KTHEB’te yeni ve güzel bir dönemin üyeleri beklediğini belirterek öncelikli hedeflerini sıraladı. Beş yıllık hedeflerininde hazır olduğunu sözlerine ekledi.

-Dünyada ve Türkiye’de örnekleri bulunan hemşirelik ve ebelik kanunu ile ilgili ülkemizde de gerekli çalışmaları yapmak.

-Meslektaşlarımın mesleki risklerinin belirlenmesini sağlamak bu riskleri bilimsel veriler haline getirmek. Bu veriler ışığında hemşirelik ve ebelik risk ödeneği ile ilgili yasal çalışmaları başlatmak.

-Meslektaşlarımızın çalıştıkları ve ilgi duydukları bölümlerde uzman ve pratisyen hemşire olmaları için gerekli eğitim plan ve programlarını oluşturmak. Avrupa’da eğitim olanakları sağlamak

-Özel sektörde çalışan üye ve meslektaşlarımın yönetim kurulunda daha çok söz almalarını sağlamak.

-Kamuda ve özelde çalışan üye ve meslektaşlarımızın sesi olmak

-2019-2021 yılında yapılması planlanan KTHEB kompleksi adına resmi kurumlara başvuruları yapılmış olan arazi ile ilgili işlemleri devam ettirmek

-Kamu ve özelde çalışan tüm meslektaşlarımızın bakıma muhtaç çocuk, yaşlı ve yakınlarını 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren tesisler oluşturmak veya bu hizmeti veren kurumlarla veya makamlarla ivedilikle gerekli anlaşmaları sağlamak.

-Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yurtiçi ve yurtdışında tanınmasını sağlayacak ortak çalışmalar yapmak.

-Mesleki konularda meslektaşlarımızın ivedilik arz eden konularda ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve önümüzdeki 5 yıllık eğitim hedef planını hazırlamak.

-Meslektaşlarımızın sosyal, kültürel ve fiziki yönden kendilerini geliştirip, stresli iş ortamından uzaklasmalarını sağlayacak sosyal toplantılar, sosyal sorumluluk projeleri, yurtiçi ve yurtdışı kültür turları düzenlemek.

-Fiziki anlamda güçlenip, sağlıklı yarınlara hep birlikte ilerleyebileceğimiz fiziki aktiviteler spor seansları düzenlemek.

-Meslektaslarimın seslerini duyurabilmek adına medyada aktif yazılar söyleşiler ve röportajlar vermek.