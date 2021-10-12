Karakahraman, KTHEB için adaylığını açıkladı

KTHEB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Reşat Karakahraman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği 15 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceği genel kurulla seçime gidiyor. KTHEB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Reşat Karakahraman yaptığı açıklamada genel kurulda başkanlığa aday olduğunu belirterek üyelerden destek beklediğini belirtti.

Karakahraman’ın paylaşımı:

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Yönetim Kuruluna seçildiğim günden itibaren KKTC sınırlarındaki meslektaşlarımın ve onlarla birlikte mesleğimin gelişmesi adına tüm yönetim kurulu ile canla başla çalıştık. Her ne kadar pandemi aramıza girmiş olsa da KKTC’de hemşireler adına yapılmamış birçok karar ve uygulamayı hayata geçirdik.

Bu yoğun dönemde edindiğim tecrübeler doğrultusunda özel sektör ve kamuda çalışan tüm meslektaşlarımı temsil etmek ve hepimiz için daha güzel bir mesleki gelecek oluşturmak adına yeni dönemde Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Başkanlığına adaylığımı resmen ilan ediyorum. 15 Ekim 2021 günü genel kurulda desteklerinizi bekliyorum. Tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim.