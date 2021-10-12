Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs’ta 166 yeni Covid-19 vakası

12 Ekim 2021
Güney Kıbrıs covid-19 vaka sayısı





Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 53 bin 275 test sonucunda 166 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bugün can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısı 121 bin 700’e yükselirken, cam kayıplarının sayısı ise 559’da kaldı. Tedavisi süren 60 kişinin 23’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.



Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(16 hasta)

COVID odası12
Yoğun bakım ünitesi4
Lefkoşa

(13 hasta)

COVID odası10
Yoğun bakım ünitesi3
Limasol

(12 hasta)

COVID odası8
Yoğun bakım ünitesi4
Baf

(8 hasta)

COVID odası7
Yoğun bakım ünitesi1
Yoğun Bakım Üniteleri

(11 hasta)

entübe10
Solunum cihazı hariç1

 





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12 Ekim 2021


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