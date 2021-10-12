Güney Kıbrıs’ta 166 yeni Covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 53 bin 275 test sonucunda 166 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bugün can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısı 121 bin 700’e yükselirken, cam kayıplarının sayısı ise 559’da kaldı. Tedavisi süren 60 kişinin 23’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hastanelerde durum şöyle: