Karagümrük Galatasaray’ı son dakika yıktı

Türkiye Süper Lig’de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray’ı 2-1 yendi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta ikinci yarının hem başında Fatih Karagümrük 46. dakikada Alassane Ndao’nun golü ile 1-0 öne geçti.
90+11. dakikada Mevlüt Erdinç Karagümrük’e galibiyeti getiren golü kaydetti. 2-1
Galatasaray’ın golünü ise 90+6. dakikada Diagne’nin penaltıdan attı. 1-1
Maçın 70. dakikasında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü.
90+9. dakikada Fatih Karagümrük’te Roco ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Hakem Mustafa Öğretmenoğlu maçın ardından Galatasaray’da Marcao’ya direkt kırmızı çıkardı.
İç sahadaki galibiyet serisini sürdüren Fatih Karagümrük puanını 20’ye çıkarttı. Galatasaray ise 23 puanda kaldı.