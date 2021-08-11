Karadeniz felaketi yaşıyor: Kastamonu ve Sinop’u sel vurdu

Son dakika geli\u015fmesi... Karadeniz'de sel felaketi ya\u015fan\u0131yor. Sinop'un Ayanc\u0131k il\u00e7esinde Ayanc\u0131k \u00c7ay\u0131 ta\u015ft\u0131; ara\u00e7lar sel sular\u0131 ile s\u00fcr\u00fcklendi. Yurtta\u015flar mahsur kald\u0131. Kastamonu'da da durum ayn\u0131. Kente ba\u011fl\u0131 8 il\u00e7ede sel meydana geldi.\r\n\r\n\r\nKastamonu'da etkili olan kuvvetli ya\u011fmur, 8 il\u00e7ede sele neden olurken; k\u00f6pr\u00fcler y\u0131k\u0131ld\u0131, ara\u00e7lar s\u00fcr\u00fcklendi, mahsur kalan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131.Vali Avni \u00c7ak\u0131r, \u015fu ana kadar kay\u0131p ihbar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak Bozkurt'ta baz\u0131 ki\u015filerin, binalar\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda mahsur kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nKentte saat 07.00 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flayan \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f, Azdavay, Bozkurt, Cide, \u015eenpazar, Daday, K\u00fcre, A\u011fl\u0131 ve \u0130nebolu il\u00e7elerinde sele neden oldu. 5 bin n\u00fcfuslu Azdavay'da dereler ta\u015ft\u0131, il\u00e7e merkezi sular alt\u0131nda kald\u0131. Baz\u0131 k\u00f6pr\u00fcler y\u0131k\u0131l\u0131rken, belediyenin bo\u015f halk otob\u00fcs\u00fc, suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc, bir\u00e7ok ara\u00e7 da s\u00fcr\u00fcklendi. \u00c7ok say\u0131da ev ve i\u015f yeri ise sular alt\u0131nda kald\u0131. Binalar\u0131n bodrum katlar\u0131nda mahsur kalan 40 ki\u015fi, belediye ekiplerince kurtar\u0131ld\u0131. Elektrik direklerinin devrildi\u011fi il\u00e7ede tar\u0131m arazileri de zarar g\u00f6rd\u00fc. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amac\u0131yla trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n