ÇevreTürkiye

Karadeniz felaketi yaşıyor: Kastamonu ve Sinop’u sel vurdu

11 Ağustos 2021
Karadeniz'de sel felaketi





Son dakika gelişmesi… Karadeniz’de sel felaketi yaşanıyor. Sinop’un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; araçlar sel suları ile sürüklendi. Yurttaşlar mahsur kaldı. Kastamonu’da da durum aynı. Kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi.





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11 Ağustos 2021


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