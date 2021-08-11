Dünyada aşılama: 4 milyar 540 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre, Çin 1 milyar 810 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin’i 519 milyon 80 bin ile Hindistan, 352 milyon 550 bin ile ABD, 155 milyon 430 bin ile Brezilya, 105 milyon 680 bin ile Japonya, 95 milyon 800 bin ile Almanya, 86 milyon 780 bin ile İngiltere, 80 milyon 44 bin ile Türkiye, 78 milyon 150 bin ile Fransa, 76 milyon 930 bin ile Endonezya, 72 milyon 990 bin ile Meksika izledi.