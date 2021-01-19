Kar bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, akşam saatleri yüksek dağlık kesimler karla karışık yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, kıyı şeridinde 13-14 derece, iç kesimlerde ise 14-15 derece dolaylarında olacak.

Fırtına etkili olacak

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

En fazla yağış Yeşilırmak’ta

Bu arada KKTC’de Pazar sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 10 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 10 kg/m², Kalkanlı 9 kg/m², Türkeli 8 kg/m², Boğaz, Güzelyurt 7 kg/m², Çamlıbel 6 kg/m², Selvilitepe, Mallıdağ 5 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.