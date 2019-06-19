“Kapalı Maraş’ın açılması BM kararlarında net bir şekilde belirtilmektedir”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Mağusa’nın kapalı kenti hakkında bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta kapalı kentin Kıbrıstürk yönetimi altında açılıp, yasal sakinlerinin geri dönmesine yönelik çağrının Türkiye tarafından yapılacağının yıllardır dillendirildiğini, ancak bunun BM’nin ilgili kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Kiprianu, kentin BM yönetimi altında iade edilmesi ve yasal sakinlerine mülklerine dönme hakkının verilmesi gerektiğinin Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararında ve bunu izleyen kararlarında net bir şekilde ifade edildiğini hatırlattı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Türk tarafınca böylesi bir şeyin yapılması hedefleniyorsa bunun toprak üzerinde Kıbrıs’ın kesin taksimine yönelik bir hareket olacağını ve böylesi bir şeyi AKEL’in kabul etmesinin asla söz konusu olmayacağını vurguladı.

19 Haziran 2019