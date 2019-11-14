Kanunsuz silah tasarrufu olayı ile bağlantılı 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de dün K.D.’nin (E-25) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 1 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 23 adet 7.65 mm çapında canlı tabanca mermisi, 87 adet 9 mm çapında canlı tabanca mermisi, 1 adet 7,62 mm çapında canlı G-3 mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı tabanca mermisi, 13 adet 7.65 mm çapında ve 186 adet de 9 mm çapında tabancaya ait boş kovan bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, K.D’nin ikametgahında arama yapıldığı esnada, bahse konu şahsın arkadaşı olan O.D. (E-33), ikametgahın avlusunda bulduğu, K.D’nin babası A.A.D.’ye (E-56) ait ruhsatlı 9 mm çapında tabancayı alıp koşarak kaçmaya başladığı esnada görevli polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Adına kayıtlı silahı salimen muhafaza etmeyen A.A.D. hakkında yasal işlem başlatılırken; K.D. ve O.D. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.