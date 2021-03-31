Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi 438 bin 500 sterline satıldı

Sotheby’s’de yapılan müzayedede Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi vergiler dahil 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon TL) satıldı.

Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, portrenin 16’ncı yüzyılın sonları veya 17’nci yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğunu belirtmişti.

Koleksiyonda çok sayıda eser var

Müzayede evinin “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonun diğer parçaları arasında Suyolcuzade Mustafa Eyyubi’nin 1675’te kopyaladığı Kur’an-ı Kerim sayfası, 10’uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur’an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad İbn Abd al- Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur’an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar yer alıyor.