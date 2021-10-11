Kanserli hücreleri tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi bulundu

Londra‘daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden‘dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen deneye göre, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, hastaların kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sistemlerinden yararlanarak hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.