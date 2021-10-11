Kanserli hücreleri tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi bulundu

Bilim insanları, yeni bir kanser tedavisinin hastalardaki ölümcül tümörleri yok edebileceğini keşfetti.
Londra‘daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden‘dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen deneye göre, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, hastaların kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sistemlerinden yararlanarak hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.
4 yıl önce kansere yakalanan ve ölmesi beklenen bir hasta, Guardian’a verdiği demeçte, çalışmaya katıldıktan haftalar sonra hemşirelerin kendisini arayıp tümörünün tamamen kaybolduğunu söylediğini aktardı. 77 yaşındaki adam artık kanserden kurtuldu ve geçen haftayı eşiyle birlikte bir gemi yolculuğunda geçirdi.