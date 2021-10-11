Atıcılar “Ömer Kolozali” Kupası için CIU Arena Spor Kompleksi’nde kıyasıya yarıştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Paralimpik – Olimpik Havalı Silahlar 2021 Ömer Kolozali Kupası, CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda 10 Ekim tarihinde tamamlandı.
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalara 5 kulüpten 47 sporcu katıldı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanın ilk ayağı 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilirken, müsabakaların ikinci ayağı ise 9-10 Ekim tarihlerinde düzenlendi.
Müsabakalarda derece alan atıcı sporcular ve takımlar aşağıdaki gibidir:
TÜFEK BÜYÜK ERKEK
- Mustafa AYDEMİR (Güv.K.K’lığı)
- Tolgay BOYACIOĞLU (Güv.K.K’lığı)
- Mehmet OLGUN (Alayköy A.A.K)
TÜFEK GENÇ ERKEK
- Tolga KANSU (Alayköy A.A.K)
- Onur ULAŞ (Alayköy A.A.K)
- Mert Efe GÜNGÖR (Alayköy A.A.K)
TÜFEK BÜYÜK BAYAN
- Sena DİNCER (Levent)
- Nural EVREN (Güv.K.K’lığı)
- Selda ÖZDİLEK (Güv.K.K’lığı)
TÜFEK GENÇ BAYAN
- Sedef ÖZDEN (UKÜ)
- Lal KUTRUZA (UKÜ)
- Şerife KILINÇ (LEVENT)
TÜFEK YILDIZ BAYAN
- Ela BENLİ – Rekor (UKÜ)
TABANCA BÜYÜK ERKEK
- Burak ÖZCEM (Polis G.M)
- Aykut ÇAVUŞOĞLU (Polis G.M)
- Hüseyin MISTIKOĞLU (Polis G.M)
TABANCA GENÇ ERKEK
- Tamer Yiğit SOYKAN (Alayköy A.A.K)
TABANCA BÜYÜK BAYAN
- Güleser ARSLAN (Güv.K.K’lığı)
- Gülbahar AVCI (Güv.K.K’lığı)
- Münevver SAKAR (UKÜ)
TABANCA GENÇ BAYAN
- Emine YONTUCU (UKÜ)
- Hüsna ERDİNÇ (Levent)
- Seher YASAK (Levent)
KULÜPLER:
TABANCA BAYAN TAKIMI
- GÜVENLİK KUV.K’LIĞI
- UKÜ SPOR K.D
- LEVENT A.A.K
TÜFEK BAYAN TAKIMI
- UKÜ SPOR K.D
- LEVENT A.A.K
TÜFEK PARALİMPİK
Sehpalı
Orkun BOZKURT – Rekor (UKÜ)
Destekli
- Besim ZAFERSOY (UKÜ)
- Servet KÖSE (Levent)
TABANCA PARALİMPİK
Dirsek
Gülen CANAŞ (UKÜ)
Destekli
Pınar CEVDET (Levent)