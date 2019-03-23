Güney KıbrısKıbrıs

Kani Kanol’dan iade edilecek sanat eserleriyle ilgili açıklama

23 Mart 2019

 İki toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eşbaşkanı Kani Kanol, Kıbrıs Türk tarafının 36 Rum sanatçıya ait 218 sanat eserini iade etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı’na açıklama yapan Kanol, bu eserler iade edildiğinde “ruhunun huzur bulacağını” ifade ederek, doğru olanı yaptıklarına inandığını ve bu meselenin, inanç meselesi olduğunu söyledi.

Habere göre Kanol, 1996 yılında Mehmet Ali Talat’ın Eğitim Bakanı olduğu döneme kadar kimsenin, bu eserlerin Rum sanatçılar tarafından yapıldığını bilmediğini kaydederek, bu eserlerin Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) depolarında muhafaza edildiğini belirtti.

Kanol, aynı depoda Kıbrıslı Türk sanatçıların eserlerinin de muhafaza edildiğini ve bu sebepten ötürü, hangi eserin kime ait olduğunun bilinmesinin zor olduğunu; bunun yanı sıra bazı Rum eserlerinde herhangi bir imzanın bulunmadığını söyledi.

218 sanat eserinin ait olduğu 36 Rum sanatçının artık hayatta olmadığını da belirten Kanol, bu sanatçılar arasında Pol Yeorgiu, Stelyos Votsis ve Hristoforos Savvas gibi isimlerin bulunduğunu kaydetti.

Kanol, eserlerin zamanla hasara uğradığını ve özel bir yöntemle paketlendiğini ifade ederek, teknik komitenin eserler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da tamirat yapma yetkisinin bulunmadığına işaret etti.

Etiketler


İlgili Makaleler

Hristodulidis Washington’da temaslarda bulunacak

23 Mart 2019

Bakan Özyiğit, Geçitkale İlkokulu ile Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret etti

23 Mart 2019

Süleyman Ergüçlü “bir dakika bir ömür” isimli kitabını Büyük Han’da tanıttı

23 Mart 2019
kanunsuz topluluk

Dedikodu mahkemelik etti

23 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı