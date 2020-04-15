Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, sosyal medyadan yaptığı ‘Siz tesadüflere inanır mısınız?’ başlıklı paylaşımında, 4 Nisan 2020 tarihinde, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün değiştiğini, kurulun bu gün yeni tüzüğe göre bazı kişileri serbest bırakacağını ileri sürdü.

Kanatlı: Kimleri serbest bırakmaya karar verdiniz?

Kanatlı, Resmi Gazete’de yayımlanan tüzük değişikliği belgesini de paylaşarak, 14 Nisan 2020 tarihinde, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı’nın değiştiğini söyledi ve “Acaba kimleri serbest bırakmaya karar verdiniz?” diye sordu.

Kanatlı’nın paylaşımı şu şekilde

“Siz tesadüflere inanır mısınız? 4 Nisan tarihinde Şartlı Tahliye Tüzüğü değişti. Kurul bugün (15 Nisan) oturup yeni tüzüğe göre bazı kişileri serbest bırakacak. Tam da böyle zaman, dün (14 Nisan) Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı değişti, acaba soru kimleri serbest bırakmaya karar verdiniz şeklinde olması gerek?

“Bakanlar Kurulu, Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası uyarınca yapılan Cezaevleri Tüzüğü’nün 45’inci maddesi uyarınca, TE(K-I)1032-2018 sayı ve 12.09.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Cezaevi Danışma Kuruluna Başkan olarak atanan Erkan Tekeli’nin bu görevden alınmasına ve yerine Başbakanlığı temsilen Başbakanlık Daire Müdürü Bora Akkuş’un Başkan olarak atanmasına karar verdi”