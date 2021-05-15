Kamyon ile salon araç çarpıştı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 12:45 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Murat Gün (E-48), yönetimindeki 06 FZ 9094 plakalı kamyon araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçmesi sonucu o esnada yolun sağ şeridi içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Zehra Bilgen (K-38) yönetimindeki SD 477 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu SD 477 plakalı araç sürücüsü Zehra Bilgen tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Soruşturma devam etmektedir.