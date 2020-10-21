Kamu-Sen Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” nedeniyle mesaj yayınladı

Metin Altan yayınladığı mesajda, “Bilgi çağında kamuoyunun doğru haberler ve güncel bilgilere vakit kaybetmeksizin ulaşabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Gelişmeleri en hızlı şekilde, tarafsız bir dille ve meslek ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşan gazetecilerimiz bu konuda büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler” dedi.

KKTC’de de basın çalışanlarının “halkın gözü, kulağı ve sesi olma görevini en zor koşullar altında başarıyla yerine getirmekte olduğunu” ifade eden Altan, “Bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim” dedi.