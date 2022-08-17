Kamuda örgütlü 4 sendikanın Lefkoşa ve Girne’deki grevi devam ediyor

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen), personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle başlattığı grev bugün de devam ediyor.

Sendikaların, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grevi sürüyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan TAK’a yaptığı açıklamada, yeterli personel gönderilmemesi nedeniyle grevin bugün de devam ettiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’in dün kendilerini aradığını ifade eden Bengihan, personel sıkıntısının giderileceğinin söylendiğini kaydetti.

“Şu an öyle bir şey yok” diyen Bengihan, personel eksikliği giderilirse grevi askıya alacaklarını ifade etti.

4 sendika geçen hafta perşembe günü Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde başlattıkları grevi dün genişleterek, Lefkoşa yanında Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde de greve gitmişti.