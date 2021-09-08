Kamuda kış mesaisi 20 Eylül’de

Kamuda kış mesaisi 20 Eylül Pazartesi başlıyor.

8 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek kış mesaisi boyunca, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 -12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun Kamu Görevlileri Yasası’nın ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kış mesai saatleriyle ilgili kararına göre, Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliği’nde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 -12.00 ve 12.30-16.15; perşembe günleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Düzensiz mesai çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde ise pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30 -12.00 ve 12.30 -15.45, perşembe günleri ise 07.30 -12.00 ve 12.30 -17.00 arasında mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki ve bu kapsam dışında kalan kamu görevlileri haftanın beş günü 08.00 – 16.00 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Resmi Gazetede yayınlanan karar şöyle

KAMUDA KIŞ MESAİ SAATLERİNİN DÜZENLENMESİ

(Önerge No:1422/2021)

(KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, kamu görevlilerinin ve kamu sağlık çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini düzenleyen 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesi uyarınca kış mesai saatlerinin, 20 Eylül 2021 tarihinden 8 Mayıs 2022 tarihine kadar (her iki tarih dahil) aşağıdaki şekilde düzenlenmesini onayladı.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma

Ö.E. : 08.00 – 12.30

Ö.S.: 13.00 -16.15

Perşembe

Ö.E.: 08.00 -12.30

Ö.S.: 13.00 -17.30

Cumartesi – Pazar Tatil

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

– Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

– Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

– Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,

– Girne Gümrük Şube Amirliği’nde;

aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma

Ö.E.: 08.00 -12.00

Ö.S.: 12.30 -16.15

Perşembe

Ö.E.: 08.00 -12.00

Ö.S. : 12.30 -17.30

Cumartesi – Pazar

Tatil

Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı;

– Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri

– Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri

– Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve

– Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde;

aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma

Ö.E. : 07.30 -12.00

Ö.S. : 12.30 – 15.45

Perşembe

Ö.E.: 07.30 -12.00

Ö.S.: 12.30 -17.00

Cumartesi – Pazar

Tatil

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 (Kırk) saati aşmamak kaydıyla ve haftada 2 {iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması;

Pazartesi – Cuma : 08.00 – 16.00

Cumartesi – Pazar : Tatil

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması;

Pazartesi – Cuma : 08.00 -16.00

Cumartesi – Pazar : Tatil