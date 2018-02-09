Kamu-Sen’den Çeler’e destek ziyareti

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti, başarı diledi.

Kamu-Sen’den verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Atan, Çeler’in zor bir bakanlığı devraldığını belirterek, “Çalışma hayatıyla ilgili olarak yapılacak her olumlu çalışmada sendika olarak yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

ÖZÜRLÜLER YASASI

Özellikle Özürlüler Yasası’nın bir an önce geçmesi gerektiğini kaydeden Atan, bunun için çok çaba sarf ettiklerini, fakat seçimlerin araya girmesiyle askıya alındığını belirtti.

Yeni hükümete zaman verilmesi gerektiğini belirten Atan, “Biz her zaman için doğrunun yanında, yanlışın ve yanlış yapanların da karşısında olmuş bir sendikayız” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de, Kamu-Sen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu alanda yapmayı planladığı çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardığı belirtildi.