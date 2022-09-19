Kamu-İş, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine mobing ve tehdidin devam ettiği gerekçesiyle üç okulda grev yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan mobing ve tehdidin devam ettiği gerekçesiyle bugün Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasında, “okullarda hademe olarak çalışan üyelerine yapılan mobing ve tehdidin devam ettiğini” belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümeti konuya duyarsız kalmakla suçladı.

Hademelerin sorununun yaklaşık 3 aydır devam ettiğine işaret eden Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin başlattığını öne sürdüğü “emek sömürüsüne” seyirci kalınmayacağını söyledi. Serdaroğlu, hademelerin 3 aydır maaş alamadıklarını, 6 aydır da İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının yapılmadığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda önceden taşeron işçisi olarak çalışan ve şu anda Kamu-İş üyesi olan çalışanlara ilgili şirket yetkililerince yapılan tehditlerin devam ettiğini belirten Serdaroğlu, bakanlık ve hükümeti iş yasası ve tüzüklere uymamakla suçladı.

Okulların açılmasıyla, temizlik ve hijyen işlerinin güvenli bir şekilde yürümesini kendilerinin de istediğini ifade eden Serdaroğlu, ancak hükümetin “satın aldığı hizmetin parasını ödemiyor” noktasına geldiğini savundu.

Bakanlık ve hükümetin, örgütlenen kendi çalışanlarının haklarını korumadığını ileri süren Serdaroğlu, çalışanlarının sorununu çözmenin Milli Eğitim Bakanlığı ve Müsteşarı ile hükümetinin görevi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, söz konusu ihaleyi de usulsüz şekilde yaptığını savunan Serdaroğlu, taşeron şirket için Rekabet Kurulu’na şikayet olmasına rağmen, 5 gün bekleme süresinin dolması beklenmeden sözleşmenin imzalandığını aktardı.

Serdaroğlu, “süreç tamamlanmadan şirketin okullara giderek, hademeleri huzursuz ettiğini, çalışanların ve sendikadan istifa etmemeleri halinde maaş alamayacaklarını söylediklerini” de aktardı.

Kendilerinin kaos meraklısı olmadığını, ancak kaosu yaratan ve sorunu büyütenin Bakanlık ve bakanlık yetkilileri ile hükümet olduğunu iddia eden Serdaroğlu, eylemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın diyalogla sorunu çözene kadar devam edeceğine işaret etti.

Serdaroğlu, “Bakanlık ve hükümet, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir” dedi.