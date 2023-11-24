Kamu-İş Kadın Dayanışma Komitesi’nden Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne köpek mama istasyonu katkısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Kasım 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kamu-İş Kadın Dayanışma Komitesi’nden Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne köpek mama istasyonu katkısı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Kadın Dayanışma Komitesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne sokak köpeklerinin aç kalmaması için yaptırdığı köpek mama istasyonlarını teslim etti.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre etkinliğe, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve kadın komite üyeleri katıldı.


Etkinlikte konuşma yapan Serdaroğlu ve Kırok, bu tür sosyal hizmet projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, hassasiyetlerinden dolayı Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yönetim kurulu ve komite üyelerine teşekkür etti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Çatalköy-Esentepe BelediyesiKamu-İş Kadın Dayanışma Komitesi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar