Kamu-İş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda uyarı grevi yaptı

Ahmet İkidereli

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde herhangi bir adım atılmaması nedeniyle Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda bir saatlik uyarı grevi yaptı.

Sendika, gelecek haftanın cuma gününe kadar sorunlara bir çözüm getirilmemesi durumunda, kurumun elzem bir görevi olduğu göz önünde bulundurularak ve çocukların mağdur olmayacağı şekilde farklı eylem modelleri uygulayacaklarını duyurdu.

“DEVLETİMİZ SOSYAL DEVLETİZ DİYEREK BİZLERİ KANDIRIYOR”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, hükümeti yaşanan sorunlara kayıtsız kalmakla eleştirdi ve “Son derece gerekli olan Çağlayan Çocuk Yuvası; sorunlu ailelere sahip çocuklarımız, kimsesiz kalan çocuklarımız veya doğumdan sonra anne babasını hiç tanımadan büyüyen çocuklarımızın olduğu bir barınaktır. Devletimiz, sosyal devletiz diyerek bizi kandırıyor. Sosyal devlet anlayışı bu mu?” diye konuştu.

Serdaroğlu, bu yuvalarda yetişen çocukların ülkenin geleceği olduğunu ancak “yönetimin bu çocuklara sahip çıkmamaya devam ettiği” takdirde, ülkenin bir geleceği olmayacağını kaydetti ve “Sabrımızı artık sınamasınlar” ifadeleri kullandı.

“HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ. SUSMAYACAĞIZ”

Haksızlıklar karşısında durmaya devam edeceklerini, susmayacaklarını söyleyen Serdaroğlu, yuvada hizmet veren annelerin çalışma koşullarına ve personel eksikliği nedeniyle izin günlerinde bile çalışmaya devam ettiklerine değindi ve “Annelik kutsal bir görevdir. Buradaki anneler, kendi aile hayatlarını bozma ve kendi çocuklarını ihmal etme pahasına burada bu kutsal görevi yerine getiriyor. Bu konuyu yetkililere defalarca iletmemize rağmen ve bizi haklı bulmalarına rağmen bir adım atılmadı” dedi.

“ANNELERİN YANINDA, ÖZEL EĞİTİMCİ, PSİKOLOG VE HEMŞİRE DE LAZIM”

Serdaroğlu, yuvada sadece annelerin bulunmasının yeterli olmadığını, annelerin artırılmasının yanında eğitimci, psikolog ve sağlık yönünden müdahale gerektiren durumlar için sağlık personeline ihtiyaç olduğunu belirterek, Çalışma Bakanlığı’nın da Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık’a personel taleplerini ilettiğini ama sonuç alamadığını ileri sürdü.

“ELZEM BİR YERDE SÜRESİZ GREV OLMAZ. AMA MECBUR KALIRSAK BUNUN BEDELİNİ SİZ ÖDERSİNİZ”

Elzem bir yerde süresiz bir grev olamayacağını ama “mecbur kalınırsa olacakların sorumlusunun ne sendika ne de yuvadaki anneler olacağını, tek sorumlunun hükümet olacağını” söyleyen Serdaroğlu, yetkililerden “istihdam yapılamayacağı” yönünde yanıt aldıklarını söyledi ve “İstihdam yapılmazsa bu çocuklar nasıl hizmet alacak? İstihdam yapamazsan bu anneler eve gidemeyecek mi?” diye sordu.

Serdaroğlu, son olarak, “Devletiz diyerek devlet olunmaz. Sosyal devlet gereği yerine getirilerek ancak devlet olunur. Burada kimsesiz, annesiz babasız büyümeye çalışan çocuklara sahip çıksınlar, biz de devlet olduklarını görelim” şeklinde konuştu.