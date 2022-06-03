Kamu-İş Başkanı yeniden Ahmet Serdaroğlu oldu

Başkanlık yarışında Ahmet Serdaroğlu bin 175 oy alarak, yeniden başkan seçildi. Serdaroğlu’nun rakibi Sami Dilek ise 250 oy aldı.

Kamu-İş Genel Sekreteri bin 164 oyla Devrim Gündüz, Mali Sekreter bin 61 oyla Derviş Delikurt, Teşkilatlanma Sekreteri 921 oyla Yusuf Sonay ve Eğitim Sekreteri bin 52 oyla Lale Biçim oldu.