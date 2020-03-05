KıbrısSürmanşet

Kamran Aziz’in 3. ölüm yıldönümünde anma gecesi düzenlenecek

5 Mart 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucu üyelerinden, besteci ve sözyazarı Kamran Aziz’’in 3. Ölüm yıldönümü münasebetiyle anma gecesi düzenliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılacağı etkinlik 9 Mart Pazartesi akşamı LTB Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre gecede, konuşmaların yanı sıra Kamran Aziz’in eserleri, hayatını adadığı eczanesi ve kendisine ait anıları mini sergi halinde sunulacak.

 

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sürücülerin dikkatine!

Sürücülerin dikkatine!

5 Mart 2020
Photo of Kanatlı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Kanatlı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

5 Mart 2020
Photo of Taçoy: Münhalsiz istihdam yok

Taçoy: Münhalsiz istihdam yok

4 Mart 2020
Photo of Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak altı kişi tespit edildi

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak altı kişi tespit edildi

4 Mart 2020
Photo of İskele ile Lefkoşa’da trafik ve asayiş denetimi

İskele ile Lefkoşa’da trafik ve asayiş denetimi

4 Mart 2020
Photo of Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşındaki şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşındaki şahıs tutuklandı

4 Mart 2020
Photo of Lefkoşa’da akım hırsızlığı

Lefkoşa’da akım hırsızlığı

4 Mart 2020
Photo of Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu

Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu

4 Mart 2020
Photo of GAÜ ile ALKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

GAÜ ile ALKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

4 Mart 2020
Photo of Akıncı Spehar’ı davet ederek geçiş kapıları konusunda BM’nin daha etkin rol üstlenmesini talep etti

Akıncı Spehar’ı davet ederek geçiş kapıları konusunda BM’nin daha etkin rol üstlenmesini talep etti

4 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı