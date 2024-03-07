Kamran Aziz kabri başında anıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kamran Aziz kabri başında anıldı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, besteci ve söz yazarı Eczacı Kamran Aziz, vefatının 7’nci yılında, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde kabri başında anıldı.
Birlikten verilen bilgiye göre, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada eski Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Fatma Azgın, Aziz’in eczacılık mesleğine yaptığı katkılar ve ölümsüz eserlerinden bahsetti.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Ecz. Duygu Adahan Kuran, anma etkinliğindeki konuşmasında, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Kurucu üyelerinden olan Kamran Aziz’in mesleği dışında çok renkli kişiliğiyle toplumda iz bıraktığını söyledi.
KTEB Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz yazılı açıklamada, yaşamı boyunca mesleğini ve müzik hayatını birlikte yürüten Aziz’in, “Al Yemeni Mor Yemeni, Kıbrıs’ım, Gelin Geliyor Gelin” gibi unutulmaz eserleri de bulunduğunu kaydetti.
Öksüz, 1997 yılında kapatma kapatılan Aziz Eczanesi’nin fotoğraflarının Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği binasında yer alan Eczacılık Müzesinde sergilendiğini kaydetti.
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