Kamiloğlu: Bu savaş sadece hastanede verilecek bir savaş değildir

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu Covid-19 ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Önemli uyarılarda bulunan Kamiloğlu, bir de karikatür paylaştı

İşte açıklama;

Durumun vahametini anlamamız için rakamlara bakmak önemli. Şu anda aktif hasta sayısı 400lü rakamlara doğru ilerliyor ve yeni en baştaki gibi bir bilinmezin içerisine sürükleniyoruz.

Daha önce yaptık, yine yaparız. Sağlık emekçileri olarak gerekirse daha uzun süreler hastanede görev yapar, insanımızın en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde hastalıkla savaşırız.

Ama, bu savaş sadece hastanede verilecek bir savaş değildir.

Hepimizin ciddi bir mücadele içinde olmamız gerekiyor.

Bir annenin çocuğuna hastalığı bulaştırma ve evladından ayrı kalma hikayesini dinlediniz mi?

Ya da anne babasını gözünden sakınan bir evladın, 80 yaş üstü anne- babasına hastalık bulaştırdıktan sonra neler hissettiğini?

Empati yapılamayacak kadar acı hikayeler var. Yoğun bakımdaki bir hastayı 2 dakika görme şansınız olsa, dediğimi daha iyi anlardınız.

Bu anlamsız tartışmalar da artık son bulmalı. Eksik karar ya da fazla karar, ne önemi var? Kendimizi de ailemizi de korumak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Hepimizin.

Şimdi, bu aşamada birbirimizi korumaya, her şeyden fazla ihtiyacımız vardır.

Virüs, daha etkili ve daha hızlı yayılıyor. Bulaş oranı kış şartlarından dolayı daha fazla.

Pandemi merkezleri de pandemi otelleri de hızla yatak kapasitesi dolacak şekle geldi.

Kısır tartışmaları bir tarafa bırakalım ve dayanışma içerisinde bu günleri de aşalım.

Aşılanma noktasında ciddi bir çaba ve başarıya ihtiyacımız vardır. Aşıya olan ilgi oranı çok yüksek, bu çalışmayı tamamlamak gerekiyor.

Daha önce söyledim, bir kez daha belirtmek istiyorum: Covid 19 ile mücadelede kurallar bellidir ve uymak her vatandaşın görevidir. Gerisini bilim halleder.