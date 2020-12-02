“Kalp krizi durumlarında hayati önlemler”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, son zamanlarda ülkemizde yaşanan genç ve ani ölümlerin sayısında artış olduğunu belirterek, bu konunun önemine dikkat çekti.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzamanı olan Aytaçoğlu, özellikle kişilerin kalp krizi geçirdiklerini fark etmeleri durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi vererek, “Yanlarında birisi varsa süratle 112’yi araması, hastanın 45 derece ile oturur pozisyonda rahat ettirmesi ve etrafının ise iyi havalandırılması önemli. Eğer hasta yalnız ise yine kendisinin 112’yi araması, kapıyı açık bırakarak 45 derecelik pozisyonda oturarak, ambulansı beklemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, özelikle araç kullanırken gelebilecek krizlerde derhal 112’nin aranarak konum hakkında bilgi verilmesinin önemine dikkat çekerek, açıklamalarında asla aracın kullanılmasına devam edilmemesi gerekliliği üzerinde de durdu.

Kalp konusunda düzenli kontrollerin yapılması önemli

Özellikle belli bir yaştan sonra düzenli kontrollere gidilmesi konusunun altını çizen Aytaçoğlu, gerekli kontrolleri ihmal etmenin bedelinin bazen yaşamın yitirilmesiyle ödendiğini, bunun da sağlık açısından son derece üzücü olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, özellikle düzenli yapılan kontrollerin pek çok konuda önleyici tedbirlerin alınmasına ve ölümlerin ötelenmesine yardımı olabilecekken bunun yapılmamasının bile bile ölüme gitmek olacağının altı çizdi.

Açıklamalarında ayrıca damar tıkanıklıkları hakkında da bilgi veren Aytaçoğlu, değiştirilebilir risk faktörleri olan sigara içimi, diyabet kontrolü, yüksek tansiyon ve tuz tüketimi, beslenme alışkanlıkları ile hayat tarzı konularına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Stres vücudu hızla tüketiyor

Aytaçoğlu, en çok üzerinde durulan konuların başında stresin geldiğini hatırlatarak, bu anlamda ciddi bir mücadele gerektiğini ve stresin hem genç hem de ani ölümlerde ciddi rol oynadığını ifade etti. Stresten uzakta kalmanın tüm yollarının mutlaka denenmesi gerektiğini aktaran Aytaçoğlu, stres ortamında vücudun sürekli hormanal baskı altında kaldığını ve bu nedenle hızla tükendiğini kaydet