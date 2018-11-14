Kaliforniya’daki yangında bilanço arttı: 50 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletini etkisi altına alan yangınlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi. Eyalet tarihinde görülen en büyük yangın felaketi sonucu 9 binden fazla yapı hasar gördü. Alevlerin kontrol altına alınması için 5 bin 600 itfaiyeci görev yapıyor.

Alevlerin en çok yıkım getirdiği nokta, eyaletin kuzeyinde yer alan Paradise kasabası oldu. ABD’li şerif Kory Honea, Butte bölgesinde 48 kişinin alevler sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangında kaybolanları arama çalışmalarında da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, kayıp olan 200’den fazla kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü başlayan yangın, 50 bin hektar alanı kül etmiş durumda. Alevlerin henüz yüzde 35’inin kontrol altına alınabildiği belirtiliyor.

Kaliforniya eyaletinde bir yangın felaketi de eyaletin batı kıyısında yaşanıyor. Malibu bölgesini de kapsayan alanda çıkan yangında iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 39 bin hektar alan da kül olmuş durumda. Alevlerin sadece yüzde 40’ının kontrol altına alınabildiği belirtiliyor. Bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerinde 3 bin 500 kişilik bir itfaiye ekibinin yürüttüğü aktarılıyor.

Felaket Beyaz Sarayı da harekete geçirdi. Bölgeyi afet bölgesi ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Butte,Ventura ve Los Angeles bölgelerine federal yardım taşınması emrini verdi.

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