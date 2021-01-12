KıbrısManşet

Kaldırıma çarpıp takla attı

13 Ocak 2021
kaza, takla



Bu akşam saat 20:20 sıralarında Lefkoşa’da Orçun Altıner yönetimindeki NJ 428 plakalı salon araç direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bu akşam saat 20:20 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Orçun Altıner (E-21), yönetimindeki NJ 428 plakalı salon araç ile Metehan Çemberi istikametine doğru (doğudan batıya) dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.







Etiketler
13 Ocak 2021


Başa dön tuşu