Bu akşam saat 20:20 sıralarında Lefkoşa’da Orçun Altıner yönetimindeki NJ 428 plakalı salon araç direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bu akşam saat 20:20 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Orçun Altıner (E-21), yönetimindeki NJ 428 plakalı salon araç ile Metehan Çemberi istikametine doğru (doğudan batıya) dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.