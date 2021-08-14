Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, “Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Be-200 tipi uçağın Adana yakınlarında iniş yaparken düştüğünü, kazayı araştırmak üzere bir ekibin kaza bölgesine gönderildiğini açıkladı.