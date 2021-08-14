ÇevreDünya

Haiti’de deprem

14 Ağustos 2021
haiti deprem





Haiti’de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Port-au-Prince’de de hissedilirken, halk korku içinde sokaklara döküldü.

Haiti’de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



Depremin ardından maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.

Depremin merkez üssü 12 kilometre kuzeydoğudaki Saint-Louis du Sud şehri olurken, depre





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14 Ağustos 2021


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