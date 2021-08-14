Haiti’de deprem

Haiti'de 7,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Deprem ba\u015fkent Port-au-Prince'de de hissedilirken, halk korku i\u00e7inde sokaklara d\u00f6k\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\nHaiti'de 7,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\nABD Tsunami Uyar\u0131 Sistemi taraf\u0131ndan depremin ard\u0131ndan tsunami uyar\u0131s\u0131 yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\nDepremin ard\u0131ndan maddi hasar meydana geldi\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\nDepremin merkez \u00fcss\u00fc 12 kilometre kuzeydo\u011fudaki Saint-Louis du Sud \u015fehri olurken, depre\r\n\r\n\r\n