Kafa kafaya çarpıştılar

Dün saat 22:10 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 12-13 km’leri üzerinde Karşıyaka istikametine doğru seyreden Lapta’da sakin İbrahim KELEŞ (E-25) yönetimindeki BU 499 plakalı Suzuki samuray marka araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun kuzey kısmında bulunan Lapta Sahil yürüyüş yolu park yerine dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Karşıyaka’da sakin Mustafa DAĞGÜL(E-33) yönetimindeki EK 089 plakalı Nissan sunny marka salon aracın önünü tıkması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu her iki araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastahanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek müşaade altına alındılar.