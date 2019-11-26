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Kadir Mağusa’yla hasret giderdi

26 Kasım 2019

“BAHARIM BİTTİ”YE TAM NOT:

Uzun bir aradan sonra yaşadığı şehir olan Mağusa’da sahne alan Kadir Carlos programında yeni şarkısı “Baharım Bitti”yi de seslendirerek konuklardan tam not aldı

 

Gazimağusanın yeni gözdesi ve kaliteli mekanı Ateş Ustası’nda sahne alan ünlü sanatçı Kadir Carlos geçtiğimiz gece dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Besteleri ve cover şarkılarından oluşan zengin repertuvarı ile dinleyicilerden tam puan alan sanatçı, yıllar sonra yine Mağusa’da sahne almasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi…

Eğlencenin yeni adresi Ateş Ustası’nda doyasıya eğlenen misafirler kaliteli eğlencenin tadını çıkardı. Bugünlerde, İstanbul’da Pastel Film Yapımcılıkla “Baharım Bitti” adlı söz ve müziği kendisine ait, şarkısına 2. profesyonel klibini çekmeye hazırlanan sanatçı, yeni bestesini dinleyen konuklardan güçlü alkışlar eşliğinde tam not aldı.

 

 



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