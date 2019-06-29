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Kadir Carlos’tan “maxi” gece

29 Haziran 2019

YENİ ALBÜMÜNÜ TANITTI: Ülkemizin sevilen şarkıcılarından Kadir Carlos, yepyeni maxi single çalışması “Kayıp Kalbim”i Elysium Park Lefkoşa’daki şovlu sözlü lansmanında dinleyicilerle buluşturdu

Ülkemizin başarılı sanatçısı Kadir Carlos, büyük bir özenle hazırladığı maxi single lansmanını geçtiğimiz gece Elysium Park Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Kınay Production tarafından düzenlenen lansman gecesi müthiş bir atmosferde yaşandı. Başından sonuna kadar enerjisi hiç düşmeyen gecede, genç sanatçı Kadir Carlos dansçıları eşliğinde, harika bir performans sergileyerek şarkılarını tanıttı.

Kınay Production sahibi Murat Kınay’ın Kadir Carlos için dile getirdiği övgüler taktire şayandı. Geceye birçok sanatçı, basın ve davetliler teşrif etti. Bu güzel atmosferde Kadir Carlos gerek performansı gerekse dansçılarıyla izleyicilerinden tam not aldı. Carlos performansı sırasında yepyeni maxi single’ındaki söz ve müziği kendisine ait olan; “Kayıp Sevgili”, “Yar Nerdesin Sen” ve “Ağlama Canım” şarkılarını alkışlar eşliğinde seslendirdi.

 Fotoğraflar: (Fuat ŞANLIER)

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