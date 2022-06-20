Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Kadınlar Ligi’ne başvurular tamamlandı. Başvurular sonucunda lige 8 takım katılma hakkı elde etti. 16-17 Temmuz tarihlerinde başlayacak olan Kadınlar Ligi’nde; Desly Mağusa Spor Akademisi, Küçük Kaymaklı TSK, Yonpaş Dumlupınar TSK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Hamitköy ŞHSK, Merit Alsancak Yeşilova, Miracle Değirmenlik SK ve Vadili TÇBSK takımları yer alacak. Kadınlar Ligi’nde Transfer ve Tescil Dönemi 6 Temmuz tarihinde son bulurken; tüm takımların futbolcu, antrenör, yönetici ve benzeri işlemlerini ilgili tarihe kadar KTFF’ye ulaştırması istendi.