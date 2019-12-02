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Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinin 1 yıllık verileri

2 Aralık 2019

KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sos Çocuk Köyü Derneği ile birlikte kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve mücadele kapsamında gönüllük ve iyi niyet göstergesi olarak bir yıllık süresi dolan işbirliği protokolünün devamını yeniden imzalamamışlardır.

Protokol kapsamında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi kapsamında söz konusu kurumlar işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde hareket edeceklerdir.

KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık…

KKTC Polis Genel Müdürlüğü paylaştı: 2 Aralık 2019 Pazartesi



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