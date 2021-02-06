Kadıköy’de derbi ateşi! İki takımın da ilk 11’i belli oldu

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi Kadıköy’de ilk kez seyircisiz oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelede Ali Palabıyık, VAR hakemi olarak görevlendirildi. Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut’un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe’de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

FEGHOULI FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes’in de kadroda yer alması beklenmiyor.

G.SARAY’DA 2 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Mert Hakan, Osayi, Samatta.



GALATASARAY: Muslera, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Linnes, Donk, Mostafa, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Arda.